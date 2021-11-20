Украинский военный эксперт Кравчук назвал слабое место ВСУ

Украинский военный эксперт Анатолий Кравчук заявил, что личный состав Вооружённых сил Украины (ВСУ) пополняется за счёт людей, которые лояльны властям страны. По его словам, чем выше предлагаемая должность, тем чаще этот принцип подтверждается, сообщает телеканал «Украина 24».

Наши вооружённые силы сегодня, к сожалению, слишком политизированы. Там не подбирают людей по профессиональному принципу, а подбирают таких, которые будут верны политическому курсу партии. Чем выше должность — тем больше работает этот принцип, — подчеркнул Кравчук.

Украинские СМИ ранее провели опрос и выяснили, что во всех подразделениях украинской армии не хватает от 40% до 70% личного состава, от заключения нового контракта отказываются ротами. При этом мотивация у контрактников «ниже плинтуса».

Ранее стало известно, что американский сенатор, глава комитета по международным делам Роберт Менендес предложил санкции против России в случае «вторжения на Украину». Демократ от штата Нью-Джерси внёс в конгресс текст поправки к оборонному бюджету. Поправка требует от президента США ввести запреты и санкции на въезд против ряда российских военных и сотрудников разведки.