Украинский политик заявил об ожиданиях «прохода» российских танков и БТР-ов

Украинский журналист и первый заместитель главы Общественного совета при Министерстве информационной политики Украины Дмитрий Василец заявил, что ждёт, когда российские танки и бэтээры пройдут по улицам города во время военного парада. Своё мнение он высказал в Facebook.

Полный провал «декоммунизации». Зрада. Жду проход танков и БТР-ов, — пожаловался Василец.

Недовольство политика вызвала советская военная техника, участвовавшая в военном параде в честь Дня независимости Украины. Он назвал происходящее «зрадой» (изменой) и перечислил советскую военную технику, участвовавшую в шествии: вертолёты Ми-24 и Ми-8, штурмовики Су-25 и истребители Су-27, военно-транспортные самолёты Ан-26, Ан-70 и Ил-76. Помимо этого, в небе над парадом царствовали транспортные самолёты Ан-225, бомбардировщики Су-24 и истребители МиГ-29. Всего Василец насчитал десять «причин», почему «декоммунизация» прошла не так успешно, как планировалось, и даже немного поспорил с подписчиками в комментариях о бомбардировщиках и транспортных самолётах.

Ранее сообщалось о попытке украинца совершить акт самосожжения прямо на параде в честь 30-летия независимости Украины.