https://static.news.ru/photo/93c43ee0-3b70-11ea-9b3d-fa163e074e61_660.jpg Анна Новосад Фото: Anna Novosad/facebook.com

Работающие в русскоязычных школах Незалежной учителя пройдут курсы повышения квалификации в рамках подготовки к переходу на украинский язык преподавания. Об этом сообщила глава Министерства образования и науки Украины Анна Новосад.

По словам министра, с сентября школьники, проходящие обучение на русском языке, должны перейти на изучение предметов на государственном языке Украины. Изменения коснутся учеников, начиная с пятого класса. При этом родной язык и литературу будут преподавать на русском.

Плюс есть возможность факультативов и внеклассного обучения. А начальная школа остаётся родным языком, — сказала Новосад в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

Глава Минобразования отметила, что выучить украинский язык детям, обучающимся на русском языке, намного легче, чем их сверстникам, которые учатся на венгерском. Новосад подчеркнула, что для них переход будет менее болезненным и сложным. Из-за этого власти не стали переносить переход русскоязычных школ страны на украинский язык обучения с 2020 года на 2023-й, как предлагал депутат фракции «Слуга народа» Максим Бужанский.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявлял, что вопрос государственного языка раскалывает страну, писал NEWS.ru.