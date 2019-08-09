https://static.news.ru/photo/8823a1ba-bb60-11e9-8ab8-fa163e074e61_660.jpg Андрей Коболев Фото: Campbeca/wikipedia.org/CC BY-SA 4.0

Украинцы обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой сократить заработную плату главе компании «Нафтогаз Украины» Андрею Коболеву в 70 раз.

Уменьшить зарплату главе «Нафтогаза» Коболеву в 70 раз! Андрей Коболев за 2017 год и ещё 15 топ-менеджеров этой государственной компании получили 204 млн народных гривен ($8 млн), — говорится в тексте петиции, опубликованной на сайте президента Украины.

Автор петиции противопоставил руководство компании большинству украинцев, которые «еле выплачивают заоблачные коммунальные тарифы».

Как писал News.ru, гендиректор украинской компании «Нафтогаз» Андрей Коболев заявил о необходимости закачки в подземные хранилища страны 20 млрд кубометров газа. В противном случае, по его словам, возникнет риск техногенной катастрофы. Глава предприятия пояснил, что пополнить запасы голубого топлива страна должна до начала отопительного сезона.