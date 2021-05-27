Украина закроет воздушное пространство для белорусских самолётов

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Власти Украины решили закрыть воздушное пространство для самолётов белорусских авиакомпаний с 29 мая. Об этом сообщает пресс-служба правительства Украины.

Кабинет министров Украины во время внеочередного заседания 28 мая утвердил протокольное решение о запрете использования воздушного пространства Украины воздушными судами, зарегистрированными в реестрах Республики Беларусь. <...> Было поручено установить соответствующий запрет с 00:00 29 мая, — говорится в сообщении пресс-службы украинского правительства.

С 26 мая Киев полностью прекратил авиасообщение с Белоруссией, но самолёты могли летать над территорией Украины. Посольство Белоруссии считает такое решение политическим, оно направило ноту протеста в МИД Украины.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала решение европейских властей запретить полёты через территорию Белоруссии «полной безответственностью». По её словам, политика современного Евросоюза постоянно изгоняет из себя здравый смысл.

23 мая борт ирландской авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, получил сообщение о минировании от белорусских диспетчеров. Пилоты приняли решение сесть в аэропорту Минска. Позже сообщение о бомбе не подтвердилось. Силовики сняли с рейса основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, который был внесён в стране в список террористов. Вместе с ним летела россиянка София Сапега, её арестовали на два месяца. Европейские политики осудили это решение Минска. После этого самолёты многих европейских авиакомпаний перестали летать над белорусским воздушным пространством.