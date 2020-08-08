Украина временно закроет КПП на границе с Крымом

https://static.news.ru/photo/f2cb00ac-d96a-11ea-86fb-fa163e074e61_660.jpg Фото: dpsu.gov.ua

Киев принял решение закрыть контрольно-пропускные пункты на границе с Крымом в период с 9 по 30 августа, заявил министр кабмина Украины Олег Немчинов.

Данное решение обусловлено поручениями президента Украины Владимира Зеленского, написал Немчинов в своём Telegram-канале.

Отмечается, что пропуск граждан Украины и членов их семей будет свободным, также ограничения не будут распространяться на представителей дипломатических и гуманитарных миссий.

По состоянию на субботу, 8 августа, на Украине зафиксировано 79 750 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 34 216 — выявлены активно. В Крыму выявлено 1410 заражений.

Ранее Владимир Зеленский поручил правительству пересмотреть режим работы контрольно-пропускных пунктов на границе с Крымом из-за роста числа выявленных случаев коронавируса в стране. Кроме того, он потребовал провести комплексную оценку готовности больниц для оказания помощи заболевшим и обеспечить учреждения всем необходимым оборудованием, писал NEWS.ru.