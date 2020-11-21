Участники саммита G20 приняли итоговую декларацию

https://static.news.ru/photo/7fc7990c-2ce0-11eb-8d6e-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Лидеры стран G20 приняли декларацию по итогам саммита, проходившего 21–22 ноября в формате видеоконференции. Они договорились «построить сильную и сбалансированную эпоху» после окончания пандемии коронавируса.

В документе отмечено, что распределение вакцины от COVID-19 в мире должно быть справедливым.

Участники саммита также обязались поддержать восстановление мировой экономики и повысить устойчивость финансовой системы. Кроме того, они условились продолжать оказание поддержки развивающимся странам на фоне последствий пандемии.

Мы по-прежнему намерены поддерживать все развивающиеся и менее развитые страны в тот момент, когда они сталкиваются со взаимосвязанными последствиями COVID-19 в сфере здравоохранения и в экономических и социальных сферах, признавая особые проблемы в Африке и небольших островных развивающихся государствах, — говорится в документе.

Лидеры G20 также поддержали продление моратория на выплату задолженностей беднейшими странами мира до конца июня 2021 года. При этом отметили, что глобальная экономика хоть и начинает восстанавливаться, но процесс идёт неравномерно и существуют риски спада.

Участники саммита заявили, что в целях достижения экономического роста обязуются обеспечить стабильные и бесперебойные поставки энергоресурсов.

Ранее NEWS.ru писал, что российский лидер Владимир Путин в ходе саммита предложил использовать кризис, вызванный пандемией, для смены вектора глобального развития. Он отметил, что необходимо укрепить механизмы многостороннего сотрудничества и ключевые международные институты.

Президент также заявил, что РФ готова поделиться вакциной от коронавируса со всеми нуждающимися странами. На это зарубежные СМИ обратили особое внимание.