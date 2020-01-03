На фоне убийства иранского генерала Касема Сулеймани по приказу президента США Дональда Трампа и последовавшей напряжённости в отношениях Вашингтона и Тегерана курс акций нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco снизился до минимальных значений c момента первичного публичного предложения (IPO) 11 декабря.
Трамп заявил, что если Иран атакует одну из американских баз или любого гражданина США, Вашингтон применит против Исламской Республики новейшее оружие. По его словам, Штаты потратили на «прекрасное вооружение» $2 трлн. В то же время в МИД Ирана рассказали о нежелании развязывать войну с США, писал ранее NEWS.ru.
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