https://static.news.ru/photo/ff58d100-2fd3-11ea-9a29-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bryan Smith/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

На фоне убийства иранского генерала Касема Сулеймани по приказу президента США Дональда Трампа и последовавшей напряжённости в отношениях Вашингтона и Тегерана курс акций нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco снизился до минимальных значений c момента первичного публичного предложения (IPO) 11 декабря.

сообщило агентство Reuters. Эксперты объяснили это тем, что инвесторы рассчитывали на снижение градуса конфликта. По итогам торгов на бирже Эр-Рияда 5 января акции упали на 1,7% — до 34,55 риала за бумагу (около $9,2),агентство Reuters. Эксперты объяснили это тем, что инвесторы рассчитывали на снижение градуса конфликта.

Трамп заявил, что если Иран атакует одну из американских баз или любого гражданина США, Вашингтон применит против Исламской Республики новейшее оружие. По его словам, Штаты потратили на «прекрасное вооружение» $2 трлн. В то же время в МИД Ирана рассказали о нежелании развязывать войну с США, писал ранее NEWS.ru.