Убийца Синдзо Абэ перед покушением пытался сделать бомбу Kyodo: подозреваемый в убийстве Синдзо Абэ признался, что пытался сделать бомбу

Фото: Социальные сети

Застреливший экс-премьер-министра Японии Синдзо Абэ Тэцуя Ямагами признался, что пытался сделать бомбу. Об этом мужчина рассказал в ходе допроса. Информацию передаёт агентство Kyodo.

Согласно сообщению, мужчина перед нападением изготовил несколько единиц огнестрельного оружия.

Утром в воскресенье, 10 июля, 41-летнего Ямагами передали в ведение прокуратуры.

Покушение на Абэ было совершено 8 июля около 11:30 по местному времени (05:30 мск) в городе Нара во время его уличного выступления в рамках предвыборной кампании. Злоумышленник выстрелил в него дважды со спины, в результате чего политик получил ранения в шею справа и в область груди слева. Абэ скончался в больнице. Ему было 67 лет.

Стрелком оказался бывший военнослужащий — 41-летний Тэцуя Ямагами. Покушение он устроил с помощью самодельного огнестрельного оружия.

При обыске в доме подозреваемого полиция обнаружила ещё несколько единиц самодельного огнестрельного оружия и взрывчатку. Мужчина полностью признал свою вину.