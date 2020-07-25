Тысячи израильтян готовятся выйти на акцию протеста в Иерусалиме

https://static.news.ru/photo/fd10f1b6-ce89-11ea-9fe3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Тысячи израильтян выйдут на акцию протеста, чтобы призвать к отставке премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Как пишет газета The Times of Israel, организаторы акций заявили, что если полиция применит водяную пушку для разгона демонстрантов, то они направят жалобу в Верховный суд за несоразмерное и неоправданное применение силы против протестующих.

Использование водомётов угрожает безопасности демонстрантов и в последнее время привело к тяжёлым травмам, включая травмы головы и других органов, — говорится в сообщении демонстрантов.

Отмечается, что протестующие потребовали от полиции дать гарантии организаторам, что она не собирается использовать водомёты. В противном случае жалоба отправится в Верховный суд.

Ранее сообщалось, что вторая волна коронавируса в Израиле грозит лишить власти премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Позиции политика, за которым тянется судебный процесс по обвинениям в коррупции, и без того были слабы. Теперь же ему в вину ставят и то, что он слишком легкомысленно отнёсся к перспективе новой вспышки заболеваемости.

Как ранее писал NEWS.ru, Нетаньяху рассказал, что уже в третий раз обратился к полицейским из-за того, что его семье угрожают в социальных сетях. Об этом он написал в Twitter.

По словам израильского премьера, к жалобе он добавил скриншоты сообщений с угрозами ему и его сыну Яиру. Нетаньяху также призвал полицию предпринять решительные действия.