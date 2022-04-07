Twitter заблокировал аккаунт телеканала RT (Russia Today). Поводом для этого послужило сообщение об украинском военнопленном. Решение блокировке уже обжаловано, сообщается в Telegram-канале RT.
Twitter заблокировал аккаунт RT. Соцсети не понравился пост о пленном военном ВСУ, который рассказал, как его бросило командование. Решение о блокировке мы обжаловали, — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Национальный совет Австрии (нижняя палата парламента) запретил вещание RT на территории страны из-за освещения российской спецоперации на Украине. Политики обвинили телеканал в распространении недостоверной информации.
За несколько дней до этого британский медиарегулятор Ofcom отозвал лицензию RT на вещание в стране. В руководстве телеканала данное решение назвали политическим. В Кремле его сочли подтверждением «антироссийского безумия», которое, по словам Дмитрия Пескова, опасно не только для россиян, но и для самих европейцев.