Twitter заблокировал аккаунт RT

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Власти Болгарии не будут высылать посла РФ Элеонору Митрофанову, поскольку это приведёт к полному разрыву отношений с Россией. Об этом заявил премьер-министр Болгарии Кирил Петков, пишет РИА Новости. Он добавил, что к таким решениям нужно относиться с особой осторожностью.

Если мы это сделаем, то это будет полный разрыв отношений, и мы считаем, что гораздо целесообразнее, если такой шаг будет сделан на уровне ЕС, — сказал Петков. С требованием выслать...