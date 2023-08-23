Турция закрывает пролив Дарданеллы второй день подряд Власти Турции сообщили о закрытии пролива Дарданеллы из-за лесных пожаров

Фото: Tunahan Turhan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти Турции приняли решение о закрытии пролива Дарданеллы для движения судов с обеих сторон, передает РИА Новости со ссылкой на главу МВД республики Али Ерликая. Причиной называется крупный лесной пожар, вспыхнувший на северо-западе страны.

Он начался в провинции Чанаккале около 11 часов назад. По словам Ерликая, также перекрыто основное шоссе, ведущее к региону. Власти Турции начали подготовку к худшему из возможных сценариев.

В качестве меры предосторожности шоссе Чанаккале-Чан было закрыто для движения гражданского автотранспорта, а пролив Дарданеллы был закрыт для морского транспорта с обеих сторон, — сообщил министр.

Свыше 1250 человек из девяти близлежащих провинций были эвакуированы. К тушению пожара привлечены восемь самолетов, 26 вертолетов и 180 единиц наземной техники.

Лесной пожар бушует и на северо-востоке Греции. В результате ЧП погибли 18 человек. По словам секретаря Службы пожарной охраны страны Иоанниса Артопиоса, они могли быть нелегальными мигрантами, так как жители близлежащих районов не сообщали о пропавших родственниках.

Кроме того, жителям страны приходили сообщения о необходимости эвакуации в связи с пожаром, добавил он. Сотрудники экстренных служб продолжают бороться с возгоранием. Всего насчитывается 63 очага.