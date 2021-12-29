Турция вызвалась помочь в снижении напряжённости между Россией и Украиной

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил, что страна готова помочь в деэскалации и снятии напряжённости между Россией и Украиной. Он считает, что это должно быть в интересах обеих сторон, пишет «Интерфакс».

Мы призываем обе стороны как можно скорее снизить уровень напряжённости, чтобы предпринимать необходимые шаги для предотвращения военного конфликта в Донбассе на востоке Украины, — сказал политик.

Пресс-секретарь Эрдогана добавил, что Турция может сыграть роль в разумной дипломатии и самом дипломатическом процессе. Калын отметил, что глава турецкого государства с радостью поможет в разрешении конфликта между странами.

Ранее президент США Джо Байден в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным чётко сказал, что Вашингтон не намерен поставлять на Украину ударные наступательные вооружения. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, отметивший, что в США продемонстрировали желание понять логику и суть озабоченности Москвы.