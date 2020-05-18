Турция запретит гражданам покидать дома в праздник Ураза-байрам

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал введение в республике комендантского часа с запретом покидать дома 23-26 мая. Ограничения начнут действовать в праздник Ураза-байрам — день окончания священного для мусульман месяца Рамадан.
23-го, 24-го, 25-го и 26 мая во всех провинциях будет введён запрет на выход из домов. В 15 наших провинциях ещё на 15 дней продлевается запрет на въезд и выезд, — цитирует ТАСС обращение Эрдогана к гражданам.
По информации издания, президент Турции связал введение комендантского часа с неблагоприятной эпидемической обстановкой.
Как писал NEWS.ru, число заражённых коронавирусом в Турции приблизилось к 150 тысячам. Страна держится в первой десятке по распространению инфекции.