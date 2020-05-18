Турция запретит гражданам покидать дома в праздник Ураза-байрам

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Власти Турции откроют свои границы для туристов, в том числе из России, 20 мая. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров РФ.

Страна разрешает въезд гражданам 31 государства. В их число попали Россия, Казахстан, Украина, Грузия, Туркменистан, Узбекистан и другие страны, передаёт Газета.ру. В АТОР отметили, что Турция также станет принимать иностранцев...