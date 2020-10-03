Турция считает обстрел города Гянджа нарушением Женевских конвенций

https://static.news.ru/photo/6dc4393c-0633-11eb-b640-fa163e074e61_660.jpg Фото: Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi/facebook.com

Обстрел азербайджанского города Гянджа является нарушением Женевских конвенций. Об этом заявили в МИД Турции.

Столкнувшись с поражением на оккупированных азербайджанских территориях, Армения нарушает все принципы гуманитарного права, в первую очередь Женевские конвенции, — заявили представители турецкого внешнеполитического ведомства.

Они назвали обстрел города нападением на мирное население и считают это новым проявлением агрессии армянской власти.

NEWS.ru писал, что Минобороны Азербайджана ранее заявило об обстреле Гянджи ВС Армении. Азербайджан опроверг информацию об ударах только по военным объектам. В Баку подчеркнули, что армянская сторона также бьёт по гражданской инфраструктуре, были повреждены древние исторические постройки.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии, писал NEWS.ru.