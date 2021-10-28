Турция поможет сирийским курдам перейти под эгиду России

Активно муссируемая в СМИ тема возможной российско-сирийской военной операции в регионе Идлиб, где размещена группировка турецких войск, вытесняется из информационной повестки сообщениями о подготовке уже Турцией и её союзниками из «Сирийской национальной армии» (СНА) кампании против «Демократических сил Сирии» (ДСС). Это курдско-арабский альянс, в котором ведущую роль играют лево-радикальные формирования «Отряды народной самообороны» (ОНС), связанные с Автономной администрацией северо-востока Сирии (ААВС) во главе с партией «Демократический союз» — сирийским филиалом турецкой Рабочей партии Курдистана (РПК), которая объявлена в Турции террористической организацией.
Турция, в связи с продолжающимися атаками на её военных, действующих в Сирии, со стороны курдских формирований,
Как отмечают турецкие эксперты, возможные параметры операции Турции против курдских ОНС
При этом, исходя из стратегического значения трассы М4, Россия не допустит наступления протурецких сил к югу от этой магистрали на северо-востоке Сирии. В связи с этим регион Манбидж, а также города Тель Тамр и Айн Исса, которые часто упоминаются как направления главного удара, но лежащие южнее М4, скорее всего не станут целями атак.
Наиболее вероятный район операции это Айн Аль Араб (Кобане). Так как установление контроля над ним способно объединить зоны турецких операций «Щит Евфрата» и «Источник мира» в Сирии, создав единый пояс безопасности вдоль границы.
Кампания турецких войск и сирийских союзников Анкары против ДСС/ОНС в Сирии несёт для России определенные вызовы, но в то же время может быть использована Москвой и для упрочения собственных позиций.
В качестве негативного для РФ фактора может рассматриваться то, что в случае отсутствия военной или иной поддержки ОНС со стороны Москвы, Автономная администрация северо-востока Сирии (ААСВС) окончательно разочаруется в России и будет вынуждена искать ещё более тесного сотрудничества с США, как с единственной силой способной обеспечить защиту курдским боевикам.
Вместе с тем, на фоне ухода Соединенных Штатов из Ирака и Афганистана у сирийских курдов также растёт неуверенность в их американском союзнике, который раньше или позже бросит их на произвол судьбы, как правительство Ашрафа Гани в Афганистане. Отсюда, вне зависимости от того, как будет действовать Россия на нынешнем треке эскалации, для ААСВС нет иного выбора кроме как сохранить связи с Москвой при любом исходе турецкой военной кампании.
Собственно, само стремление усидеть на двух стульях и провокационные действия курдских формирований, которые не прекращали диверсионно-террористическую деятельность в районах турецких операций «Оливковая ветвь» и «Щит Евфрата», привели к тому, что Анкара начала подготовку к военной операции против ДСС/ОНС. Вместе с тем, в период турецкой операции «Источник мира», осенью 2019 года, в ходе переговоров между российской стороной и сирийскими курдами, последние согласились с российскими предложениями по поводу вывода подразделений ДСС/ОНС из приграничной полосы на северо-востоке Сирии, где должны были работать российско-турецкие патрули. Однако, как только сирийским курдам стало ясно, что администрация Трампа изменила свое решение по поводу ухода американских войск из Сирии, то и ААСВС решила не отягощать себя взятыми ранее обязательствами и сохранила свое военное присутствие вдоль сирийско-турецкой границы, тем самым, по сути, предопределяя проведение новой военной операции Турции и СНА.
Тем не менее ААСВС не оставляет
Представляется, что ДСС/ОНС, таким образом, лишь готовит себе запасные варианты, на случай ухода американцев. Но при этом, если вывод войск США в ближайшее время не состоится, то и ААСВС не будет спешить следовать по той
Россия в свою очередь пытается
В то же время следует учитывать, что ААСВС является лишь вспомогательной структурой, а главную роль в управлении сирийским северо-востоком принадлежит ее военному крылу в лице формирований ДСС/ОНС, которые в настоящее время могут рассматриваться лишь в качестве временного явления на карте сирийской гражданской войны и потому делать на них ставку Москве, как на самостоятельную силу в стратегическом плане не имеет какого-либо смысла. Эта группировка используются американцами исключительно в качестве своей ближневосточной «ЧВК» для противодействия ИГИЛ*, а сейчас и в качестве элемента давления на Турцию, Иран и правительство Асада.
Конечно, у Москвы есть определенные планы на сирийских курдов, и именно поэтому Россия всегда пыталась лоббировать их интересы, в том числе поддерживая идею федерализации или, по крайней мере, децентрализации Сирии. Кроме того, в интересах России было бы путем переговоров с сирийскими курдами обеспечить их вооруженным формированиям особый статус в рамках сирийских вооруженных сил, создав из них курируемые из Москвы особые военные части по примеру пророссийского 5-го корпуса сирийской армии. В случае ухода американцев из Сирии эти подразделения могли обеспечить при поддержке российских военных контроль над регионами сирийского северо-востока, не допустив туда проиранские группировки, тем самым создав там особую зону, свободную от иранского военного, и самое главное, экономического присутствия. Ведь именно в этих районах находятся основные месторождения нефти и газа в Сирии...
Кроме того, создание подобной зоны, где бы отсутствовал токсичный иранский фактор, могло бы способствовать привлечению туда инвестиций со стороны стран Персидского Залива, которые уже вкладывали средства, например, в восстановление города Ракки, и могли продолжить это делать в случае получения гарантий со стороны РФ, что этот регион будет свободен от влияния Тегерана.
Соответственно возможная турецкая операция против ДСС/ОНС должна заставить уйти как минимум часть курдских подразделений под покровительство российской стороны, в том числе войти в состав проправительственных сил. Так как только в случае подобных шагов и разрыва связей с американским военным командованием, Россия могла бы предоставить курдским формированиям гарантии безопасности.
В то же время по-прежнему остается один фактор, без учета которого турецкая операция вряд ли состоится — это позиция Вашингтона. В случае, если Соединенные Штаты сочтут необходимым поддержать формирования ДСС/ОНС за пределами зоны ответственности международной коалиции в Сирии, которая ограничена лишь некоторыми районами северо-востока страны, то для Анкары подобная эскалация будет крайне рискованной и может поставить под удар американцев протурецкие формирования СНА. Поэтому многое будет зависеть от итогов