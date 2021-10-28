Турция поможет сирийским курдам перейти под эгиду России

Активно муссируемая в СМИ тема возможной российско-сирийской военной операции в регионе Идлиб, где размещена группировка турецких войск, вытесняется из информационной повестки сообщениями о подготовке уже Турцией и её союзниками из «Сирийской национальной армии» (СНА) кампании против «Демократических сил Сирии» (ДСС). Это курдско-арабский альянс, в котором ведущую роль играют лево-радикальные формирования «Отряды народной самообороны» (ОНС), связанные с Автономной администрацией северо-востока Сирии (ААВС) во главе с партией «Демократический союз» — сирийским филиалом турецкой Рабочей партии Курдистана (РПК), которая объявлена в Турции террористической организацией.

Турция, в связи с продолжающимися атаками на её военных, действующих в Сирии, со стороны курдских формирований, обвинила Россию и США в невыполнении своих обязательств по выводу ОНС из 32-километровой полосы вдоль турецко-сирийской границы, предусмотренной сочинским меморандумом и сделкой Пенс-Эрдоган. Сама территория северо-востока Сирии, где действуют ДСС/ОНС, делится на две части. Первая, где наряду с курдскими отрядами имеется ограниченное присутствие сирийских правительственных войск и российской военной полиции (присутствие, надо отметить, недостаточное для противодействия турецкой операции) и вторая, ближе к границе с Ираком, которая находится под американским зонтиком безопасности.

Anas Alkharboutli/Xinhua/Global Look Press

Как отмечают турецкие эксперты, возможные параметры операции Турции против курдских ОНС дискутируются именно с российской стороной. Это говорит о том, что атаку планируется провести в районах с ограниченным присутствием сирийских правительственных войск и российской военной полиции, чьи наблюдательные пункты могут быть быстро выведены из зоны боевых действий. В ответ на турецкое наступление против сирийских курдов, Россия и Турция могут прийти к взаимопониманию о необходимости вывода турецких сил из южных районов зоны деэскалации Идлиб (где уже Анкара не выполняет свои обязательства по поводу создания зоны безопасности вдоль трассы М4 и противодействия террористическим группировкам). После этого там может состоятся российско-сирийская военная операция, которая приведет к разблокированию участка трассы М4, проходящей через этот сирийский регион.

При этом, исходя из стратегического значения трассы М4, Россия не допустит наступления протурецких сил к югу от этой магистрали на северо-востоке Сирии. В связи с этим регион Манбидж, а также города Тель Тамр и Айн Исса, которые часто упоминаются как направления главного удара, но лежащие южнее М4, скорее всего не станут целями атак.

Наиболее вероятный район операции это Айн Аль Араб (Кобане). Так как установление контроля над ним способно объединить зоны турецких операций «Щит Евфрата» и «Источник мира» в Сирии, создав единый пояс безопасности вдоль границы.

Кампания турецких войск и сирийских союзников Анкары против ДСС/ОНС в Сирии несёт для России определенные вызовы, но в то же время может быть использована Москвой и для упрочения собственных позиций.

В качестве негативного для РФ фактора может рассматриваться то, что в случае отсутствия военной или иной поддержки ОНС со стороны Москвы, Автономная администрация северо-востока Сирии (ААСВС) окончательно разочаруется в России и будет вынуждена искать ещё более тесного сотрудничества с США, как с единственной силой способной обеспечить защиту курдским боевикам.

Вместе с тем, на фоне ухода Соединенных Штатов из Ирака и Афганистана у сирийских курдов также растёт неуверенность в их американском союзнике, который раньше или позже бросит их на произвол судьбы, как правительство Ашрафа Гани в Афганистане. Отсюда, вне зависимости от того, как будет действовать Россия на нынешнем треке эскалации, для ААСВС нет иного выбора кроме как сохранить связи с Москвой при любом исходе турецкой военной кампании.

Собственно, само стремление усидеть на двух стульях и провокационные действия курдских формирований, которые не прекращали диверсионно-террористическую деятельность в районах турецких операций «Оливковая ветвь» и «Щит Евфрата», привели к тому, что Анкара начала подготовку к военной операции против ДСС/ОНС. Вместе с тем, в период турецкой операции «Источник мира», осенью 2019 года, в ходе переговоров между российской стороной и сирийскими курдами, последние согласились с российскими предложениями по поводу вывода подразделений ДСС/ОНС из приграничной полосы на северо-востоке Сирии, где должны были работать российско-турецкие патрули. Однако, как только сирийским курдам стало ясно, что администрация Трампа изменила свое решение по поводу ухода американских войск из Сирии, то и ААСВС решила не отягощать себя взятыми ранее обязательствами и сохранила свое военное присутствие вдоль сирийско-турецкой границы, тем самым, по сути, предопределяя проведение новой военной операции Турции и СНА.

Anas Alkharboutli/Xinhua/Global Look Press

Тем не менее ААСВС не оставляет попытки заручится гарантиями Москвы. От России ждут, что она обезопасит сирийский северо-восток от возможного вторжения СНА и Турции и сможет выторговать у Дамаска особые условия для региона в рамках возможного процесса децентрализации САР. Подобные запросы со стороны представителей сирийских курдов вызывают в Москве скептическое отношение, особенно если речь идет непосредственно о гарантиях безопасности.

Представляется, что ДСС/ОНС, таким образом, лишь готовит себе запасные варианты, на случай ухода американцев. Но при этом, если вывод войск США в ближайшее время не состоится, то и ААСВС не будет спешить следовать по той дорожной карте , которую она предлагает выработать российской стороне.

Россия в свою очередь пытается подтолкнуть сирийских курдов к диалогу с Дамаском по существу, без оглядки на американское военное присутствие в регионе. Подразумевается, что сами сирийские курды должны начать дистанцироваться от Соединенных Штатов еще до того, как Вашингтон примет окончательное решение о выводе своих сил из Сирии.

В то же время следует учитывать, что ААСВС является лишь вспомогательной структурой, а главную роль в управлении сирийским северо-востоком принадлежит ее военному крылу в лице формирований ДСС/ОНС, которые в настоящее время могут рассматриваться лишь в качестве временного явления на карте сирийской гражданской войны и потому делать на них ставку Москве, как на самостоятельную силу в стратегическом плане не имеет какого-либо смысла. Эта группировка используются американцами исключительно в качестве своей ближневосточной «ЧВК» для противодействия ИГИЛ*, а сейчас и в качестве элемента давления на Турцию, Иран и правительство Асада.

Конечно, у Москвы есть определенные планы на сирийских курдов, и именно поэтому Россия всегда пыталась лоббировать их интересы, в том числе поддерживая идею федерализации или, по крайней мере, децентрализации Сирии. Кроме того, в интересах России было бы путем переговоров с сирийскими курдами обеспечить их вооруженным формированиям особый статус в рамках сирийских вооруженных сил, создав из них курируемые из Москвы особые военные части по примеру пророссийского 5-го корпуса сирийской армии. В случае ухода американцев из Сирии эти подразделения могли обеспечить при поддержке российских военных контроль над регионами сирийского северо-востока, не допустив туда проиранские группировки, тем самым создав там особую зону, свободную от иранского военного, и самое главное, экономического присутствия. Ведь именно в этих районах находятся основные месторождения нефти и газа в Сирии...

Azalden Idlib / INA Photo Agency/Global Look Press

Кроме того, создание подобной зоны, где бы отсутствовал токсичный иранский фактор, могло бы способствовать привлечению туда инвестиций со стороны стран Персидского Залива, которые уже вкладывали средства, например, в восстановление города Ракки, и могли продолжить это делать в случае получения гарантий со стороны РФ, что этот регион будет свободен от влияния Тегерана.

Соответственно возможная турецкая операция против ДСС/ОНС должна заставить уйти как минимум часть курдских подразделений под покровительство российской стороны, в том числе войти в состав проправительственных сил. Так как только в случае подобных шагов и разрыва связей с американским военным командованием, Россия могла бы предоставить курдским формированиям гарантии безопасности.