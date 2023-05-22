Турция бьется с Западом за послабления для экономики России РИА Новости: Турция обсуждает с Западом снятие препятствий для оплаты продукции РФ

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Турция совместно с ООН ведут переговоры с США и Великобританией по вопросу снятия препятствий для операций по оплате российской продукции, экспорт которой предусматривается в рамках зерновой сделки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Отмечается, что у сторон есть понимание того, что подобные меры необходимы для беспрепятственной работы механизма.

Сейчас мы совместно с ООН ведем переговоры с западными странами, в основном, с США и Великобританией, чтобы устранить препятствия в финансовых операциях, когда российская продукция получит доступ на мировые рынки. Процесс сложный, но переговоры продолжаются. Могу сказать, что есть понимание того, что это нужно для беспрепятственной работы механизма, — рассказал собеседник агентства.

Как сообщал ранее глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, ограничения для экспорта российского зерна в рамках зерновой сделки пока не урегулированы. Также в ходе переговоров российские официальные лица отмечали невыполнение положений меморандума РФ — ООН, являющегося второй частью зерновой сделки. В российском МИД заявили, что перекосы в имплементации сделки должны быть исправлены как можно скорее.

До этого МИД России сообщал, что зерновая сделка продлена до 17 июля 2023 года включительно. В ведомстве назвали пять ключевых задач, которые должны быть решены к этой дате, в противном случае Москва откажется от дальнейшей пролонгации соглашения.

Российская сторона требует переподключения Россельхозбанка к системе международных платежей SWIFT, разблокирования транспортной логистики и страхования, реанимирования аммиакопровода Тольятти — Одесса, поставок запчастей для сельхозтехники и разморозки активов российских компаний.

В свою очередь официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил в интервью «Известиям», что Евросоюз не станет переподключать российские банки к системе SWIFT. Это относится в том числе к Россельхозбанку.