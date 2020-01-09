https://static.news.ru/photo/95bbb78e-c14d-11e9-a761-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pool/ZUMAPRESS.com

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил версию, по которой могла произойти авиакатастрофа в Иране.

У нас есть разведка из разных источников, включая наших союзников и нашу собственную разведку. Свидетельства показывают, что самолёт был сбит иранской ракетой «земля — воздух», — цитирует Трюдо Breaking 911.

Boeing 737 украинской авиакомпании МАУ, выполнявший рейс Тегеран — Киев, разбился через две минуты после вылета из аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране 8 января рано утром. По данным МАУ, на борту находились 176 человек. Из них девять членов экипажа. В авиакатастрофе никто не выжил.

Как ранее писал NEWS.ru, иранские специалисты предпринимают попытки расшифровать данные чёрного ящика потерпевшего катастрофу украинского Boeing 737-800. Об этом сообщил официальный представитель Управления авиации Ирана Джаафар Заде.