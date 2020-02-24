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Российское судно-трубоукладчик «Академик Черский» изменило маршрут и не стало останавливаться в Сингапуре, сообщает РИА Новости. Судно, которое должно достроить газопровод «Северный поток — 2» после американских санкций, проходит Малаккский пролив между Тихим и Индийским океанами.

«Академик Черский» должен был пришвартоваться в порту Сингапура 22 февраля, но миновал стоянку и взял курс на Коломбо — столицу Шри-Ланки. Причины, заставившие команду изменить планы, не названы.

По оценке сервиса Marine Traffic, российское судно прибудет на Шри-Ланку к 18 марта.

Как писал NEWS.ru, принадлежащий «Газпрому» «Академик Черский» вышел из тихоокеанского порта Находка в середине февраля и должен добраться до Балтийского моря, чтобы завершить строительство «Северного потока — 2» — подводного газопровода, который позволит поставлять российский газ в Европу без посредничества Украины и Белоруссии.

В конце 2019-го США ввели санкции, которые заставили европейских подрядчиков выйти из проекта. Швейцарская фирма Allseas отозвала свои суда.