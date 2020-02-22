https://static.news.ru/photo/98f24506-557e-11ea-a27b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tanny Fei/facebook.com

В ночь на пятницу, 21 февраля, трое неизвестных проникли в здание Национального банка Бельгии. Двоих из грабителей задержали, одному удалось скрыться вместе с деньгами.

Похитителями оказались молодые люди 1998 и 1999 года рождения. В настоящее время полиция ведёт поиски третьего преступника. Об этом сообщило местное издание RTL INFO.

Как ранее писал NEWS.ru, неизвестные взорвали банкомат в Николаеве и похитили из него свыше 250 тысяч гривен (более $100 тысяч).