Тревогу объявили на ближневосточных базах США из-за возможной атаки Ирана

https://static.news.ru/photo/672db794-d0ee-11ea-89a0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Capt. Robyn Haake/Global Look Press

Американские военные базы на Ближнем Востоке — Аль-Удейд в Катаре, Аль-Дафра в ОАЭ, база в Кувейте — объявили 28 июля 2020 года тревогу из-за возможной ракетной атаки со стороны Ирана, рассказал турецкий журналист Мете Сохтаоглу.

Персоналу Аль-Удейд в Катаре и Аль-Дафры в ОАЭ и Кувейте приказано укрыться от предполагаемых баллистических ракет Ирана, — написал он в социальной сети Twitter.

Personnel at Al-Udeid in #Qatar and Al-Dhafra in the #UAE and in #Kuwait were ordered to take cover for suspected #Iran balistic missiles.

BAE, Katar ve Kuveyt'teki ABD askeri Ã¼slerinde #Ä°ran kaynaklÄ± balistik fÃ¼ze saldÄ±rÄ±sÄ± iÃ§in alarm verildi. — Mete SohtaoÄlu (@metesohtaoglu) July 28, 2020

Накануне иранские военные отработали 28 июля 2020 года атаку на авианосец США в ходе учений. Манёвры проходят в акватории Персидского залива и на западе Ормузского пролива. В качестве американского корабля используют его реплику. Тренировки организовал Корпус стражей Исламской революции (КСИР, элита ВС Ирана). Их кодовое название — «Великий пророк — 14».

Тегеран организовал манёвры на фоне обострения отношений между Ираном и Соединёнными Штатами Америки. Напряжённость связана с перехватом ВВС США пассажирского самолёта Исламской Республики в июле 2020 года над Сирией. По мнению представителей Тегерана, попытка лайнера избежать авиакатастрофы привела к пострадавшим как среди членов экипажа, так и среди пассажиров. Иран счёл действия Белого дома и пригрозил ответными мерами.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Корпус стражей Исламской революции 28 июля 2020 года начал военные учения в Персидском заливе. Тегеран впервые использует во время манёвров информацию, полученную с армейского спутника «Нур», заявили представители КСИР.

В тренировках принимают участие военно-космические и военно-морские силы КСИР. Кроме того, к операции привлекут подразделения разведки Корпуса, а также беспилотники.