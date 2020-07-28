Мир

Тревогу объявили на ближневосточных базах США из-за возможной атаки Ирана

19:18, 28 июля 2020
Фото: Capt. Robyn Haake/Global Look Press

Американские военные базы на Ближнем Востоке — Аль-Удейд в Катаре, Аль-Дафра в ОАЭ, база в Кувейте — объявили 28 июля 2020 года тревогу из-за возможной ракетной атаки со стороны Ирана, рассказал турецкий журналист Мете Сохтаоглу.

Персоналу Аль-Удейд в Катаре и Аль-Дафры в ОАЭ и Кувейте приказано укрыться от предполагаемых баллистических ракет Ирана, — написал он в социальной сети Twitter.

Накануне иранские военные отработали 28 июля 2020 года атаку на авианосец США в ходе учений. Манёвры проходят в акватории Персидского залива и на западе Ормузского пролива. В качестве американского корабля используют его реплику. Тренировки организовал Корпус стражей Исламской революции (КСИР, элита ВС Ирана). Их кодовое название — «Великий пророк — 14».

Тегеран организовал манёвры на фоне обострения отношений между Ираном и Соединёнными Штатами Америки. Напряжённость связана с перехватом ВВС США пассажирского самолёта Исламской Республики в июле 2020 года над Сирией. По мнению представителей Тегерана, попытка лайнера избежать авиакатастрофы привела к пострадавшим как среди членов экипажа, так и среди пассажиров. Иран счёл действия Белого дома и пригрозил ответными мерами.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Корпус стражей Исламской революции 28 июля 2020 года начал военные учения в Персидском заливе. Тегеран впервые использует во время манёвров информацию, полученную с армейского спутника «Нур», заявили представители КСИР.

В тренировках принимают участие военно-космические и военно-морские силы КСИР. Кроме того, к операции привлекут подразделения разведки Корпуса, а также беспилотники.

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