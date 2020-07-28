СМИ: Иран впервые проводит военные учения с применением армейского спутника

https://static.news.ru/photo/c65b03ae-d0b5-11ea-89be-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lance Cpl. Dalton Swanbeck/Global Look Press

Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) 28 июля 2020 года начал военные учения в Персидском заливе. Тегеран впервые использует во время манёвров информацию, полученную с армейского спутника «Нур», заявили представители КСИР.

В тренировках принимают участие военно-космические и военно-морские силы КСИР. Кроме того, к операции привлекут подразделения разведки Корпуса, а также беспилотники, передаёт агентство Fars.

22 апреля 2020 Тегеран отправил на орбиту Земли высотой 425 км свой первый военный спутник под названием «Нур». Аппарат вывели при помощи ракеты-носителя «Касед».

По словам командующего КСИР Хосейна Салами, это открывает новую страницу в истории страны. Впрочем, несмотря на оптимизм военачальника, до полноценного присутствия в космосе республике ещё далеко.

Специалисты отмечают: если заявленная КСИР высота действительно была достигнута, это означает, что Иран в перспективе способен запускать и межконтинентальные баллистические ракеты. А с учётом того, что Тегеран поэтапно отказывается от Совместного всеобъемлющего плана действий, риски лишь возрастают.

Ранее NEWS.ru сообщал, что неизвестные выпустили четыре ракеты по военной базе Соединённых Штатов в иранском районе Эт-Таджи к северу от Багдада. На территории находились солдаты. В настоящий момент информации о пострадавших и разрушениях нет. После атаки в небо поднялись боевые вертолёты армии США.

В 2020 году военная база уже несколько раз подвергалась нападению. В марте более 15 небольших ракет упали на её территории. Обстрел происходил из самодельной ракетной установки, которая находилась в грузовике в нескольких километрах от базы.