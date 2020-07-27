Американскую военную базу под Багдадом обстреляли ракетами

https://static.news.ru/photo/4553426a-d03f-11ea-9212-fa163e074e61_660.jpg Фото: The U.S. Army/flickr.com

Неизвестные выпустили четыре ракеты по военной базе Соединённых Штатов в иранском районе Эт-Таджи к северу от Багдада. На территории находились солдаты.

В настоящий момент информации о пострадавших и разрушениях нет, передаёт Shafaaq News. После атаки в небо поднялись боевые вертолёты армии США.

В 2020 году военная база уже несколько раз подвергалась нападению. В марте более 15 небольших ракет упали на её территории. Обстрел происходил из самодельной ракетной установки, которая находилась в грузовике в нескольких километрах от базы. Тогда погибли трое военнослужащих, 12 получили ранения. США ответили ракетными ударами по складам шиитской группировки «Катаиб Хезболла» в Ираке.

Как писал NEWS.ru, похожий инцидент произошёл 13 июня. В этот день на территории базы упала одна ракета.