Иракская база с военными США подверглась ракетному обстрелу

Авиабаза Эт-Таджи в Ираке, на которой находятся американские военные, была обстреляна.
Ракета упала на базе Эт-Таджи в Ираке, — сообщил телеканал Al Arabiya.
В настоящий момент нет данных о материальном ущербе или жертвах обстрела.
В этом году военная база уже подвергалась нападению. В марте более 15 небольших ракет упали на её территории. Обстрел происходил из самодельной ракетной установки, которая находилась в грузовике в нескольких километрах от базы. Тогда погибли трое военнослужащих, 12 получили ранения. США ответили ракетными ударами по складам шиитской группировки «Катаиб Хезболлах» в Ираке.
NEWS.ru писал, что 8 июня в Ираке разбился самолёт ВВС США. Инцидент произошёл во время захода на посадку.