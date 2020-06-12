Иракская база с военными США подверглась ракетному обстрелу

https://static.news.ru/photo/46ed8b9c-ada5-11ea-8d0a-fa163e074e61_660.jpg Фото: BaxtiyarGoran/twitter.com

Авиабаза Эт-Таджи в Ираке, на которой находятся американские военные, была обстреляна.

Ракета упала на базе Эт-Таджи в Ираке, — сообщил телеканал Al Arabiya.

В настоящий момент нет данных о материальном ущербе или жертвах обстрела.

В этом году военная база уже подвергалась нападению. В марте более 15 небольших ракет упали на её территории. Обстрел происходил из самодельной ракетной установки, которая находилась в грузовике в нескольких километрах от базы. Тогда погибли трое военнослужащих, 12 получили ранения. США ответили ракетными ударами по складам шиитской группировки «Катаиб Хезболлах» в Ираке.

NEWS.ru писал, что 8 июня в Ираке разбился самолёт ВВС США. Инцидент произошёл во время захода на посадку.