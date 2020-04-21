Иран вывел на орбиту Земли первый военный спутник «Нур» («Свет»). Запуск его состоялся 22 апреля — под руководством Корпуса стражей Исламской революции и в честь годовщины создания структуры. По словам командующего КСИР Хосейна Салами, это открывает новую страницу в истории страны. Впрочем, несмотря на оптимизм военачальника, до полноценного присутствия в космосе республике ещё далеко.

«Нур» был выведен на 425-километровую орбиту при помощи трёхступенчатой ракеты-носителя «Касед» («Посланник»). Специалисты отмечают: если заявленная КСИР высота действительно была достигнута, это означает, что Иран в перспективе способен запускать и межконтинентальные баллистические ракеты. А с учётом того, что Тегеран поэтапно отказывается от Совместного всеобъемлющего плана действий риски лишь возрастают.

По словам Салами, все технологии, использованные при запуске «Нура», включая и мобильную пусковую установку (ПУ), и сам спутник, — это иранские разработки.

Санкции не только не могут препятствовать нашему прогрессу, но и служат импульсом в превращении Ирана в крупнейшую региональную державу, а в перспективе, и в глобальную державу, — заявил глава КСИР.

Впрочем, у некоторых наблюдателей возникли обоснованные сомнения в том, что при запуске были использованы разработки местных специалистов. В Сети сперва получила распространение даже версия о том, что ПУ якобы ввезена в Иран из Северной Кореи (связи Тегерана и Пхеньяна, находящихся в схожем положении на мировой арене, — предмет регулярных спекуляций). Однако, как отметил в разговоре с NEWS.ru военный эксперт Юрий Лямин, опубликованные позднее снимки запуска не подтвердили это предположение.

Судя по появившимся кадрам, в качестве пускового устройства использовалась стандартная для Ирана мобильная установка на базе полуприцепа. В республике для всех баллистических ракет средней дальности и лёгких ракет-носителей типа «Сафир» применяются подобные ПУ. В целом, насколько можно судить, в ходе этого запуска в первую очередь проверяли новый твердотопливный ракетный двигатель с управляемым вектором тяги для верхних ступеней ракет-носителей, который был представлен иранцами ещё в начале февраля. Это необходимо для дальнейшего развития космической программы. Юрий Лямин военный эксперт военный эксперт

Как отмечает аналитик, пока что мощности имеющихся у Ирана ракет-носителей недостаточно для удовлетворения потребностей страны в спутниках. ИРИ нужны более тяжёлые ракеты-носители, разработка которых сейчас продолжается.

Запуски спутников для Ирана это, конечно, в значительной степени элемент престижа и демонстрация потенциала. Показательно, что в этот раз запуск проводился не иранским космическим агентством и не с гражданского космодрома, а КСИР — с территории военного испытательного центра, — подчёркивает Лямин.

Демонстративный шаг Корпуса вполне укладывается в логику действий Ирана последних месяцев. Тегеран не снижает прессинг, как, например, это было 16 апреля, когда 11 иранских катеров в Персидском заливе опасно приблизились к американским кораблям, не отвечая при этом по радиосвязи. Последствия такой демонстрации флага не заставляют себя долго ждать.

Я дал инструкции ВМС США, чтобы они обстреливали и уничтожали любые иранские боевые катера, если те будут донимать наши корабли, — заявил 22 апреля президент США Трамп.

На этом фоне запуск военного спутника может лишь подлить масла в огонь. Тем более, что, по словам Салами, выведенный сейчас на орбиту «Нур», — многофункциональный аппарат, предназначенный, в первую очередь, для разведки, но способный выполнять и боевые задачи.

Иран предпринимал попытки вывода военных спутников на орбиту не один год. В начале 2019-го запуск закончился провалом, но привёл к серьёзному обострению отношений с Западом: США и Европа считают, что Тегеран своими действиями нарушает положения резолюции Собвеза ООН 2231. Однако иранцев это не остановило. В феврале текущего года была сделана попытка запустить в космос гражданский спутник, но и она сорвалась.