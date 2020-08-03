Трамп сообщил о разработке властями США новых норм, касающихся рабочих виз

https://static.news.ru/photo/3168b406-d5b2-11ea-988e-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Администрация Белого дома завершает разработку новых норм, касающихся рабочих виз типа H1-B. Как сообщает агентство Bloomberg, об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Отмечается, что новые правила будут направлены на то, чтобы предотвратить увольнение американцев и их последующую замену работниками из числа иностранцев.

Мы считаем, что рабочие места в первую очередь должны быть предложены американским рабочим, — цитирует Трампа пресс-служба администрации президента США.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, продлевающий запрет на выдачу грин-карт до конца года. Более того, ограничительные меры были расширены и включили в себя рабочие визы. Белый дом объясняет такое решение заботой об американских гражданах, миллионы которых потеряли работу из-за пандемии. Но всё свидетельствует о том, что временные ограничения вписываются в долгосрочную политику по миграции: переехать в Америку с годами будет всё сложнее.

Как писал NEWS.ru, группа россиян выиграла в лотерею Госдепа США право жить в Америке. Победителей лотереи не допустили в США, теперь они подали в суд на президента страны Дональда Трампа и госсекретаря Майка Помпео с требованием впустить их в страну.