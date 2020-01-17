Фото: White House/ via Globallookpress.com

Французский президент Эммануэль Макрон был эвакуирован из парижского театра, когда туда пытались прорваться протестующие. Прездент Франции и его супруга смотрели спектакль в театре Буф-дю-Нор в десятом округе Парижа.

После того, как президент с женой зашли в здание театра, к нему начали подтягиваться демонстранты. Они порывались войти внутрь и выкрикивали лозунги против пенсионной реформы, передаёт телеканал BFMTV. Протестующих оттесняла...