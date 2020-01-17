Американский президент Дональд Трамп собирается переговорить с президентом Ирака Бархамом Салехом на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Форум пройдёт с 21 по 24 января.
Встречу лидеров двух стран не исключают СМИ. В данный момент идут консультации по проведению переговоров,
В Белом доме одобрительно относятся к встрече Трампа с главой Ирака.
Ранее NEWS.ru сообщал, что американцы убили высокопоставленного иранского генерала Касема Сулеймани в Багдаде, чтобы умышленно дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке, говорится в опубликованных 17 января документах МИД России.
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