https://static.news.ru/photo/c7042bb4-c094-11e9-9d93-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lev Radin/ZUMAPRESS.com

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом призвал Нью-Дели и Исламабад к урегулированию отношений.

В частности речь шла о конфликте вокруг штатов Кашмир и Джамму. Собеседники обсудили также перспективы развития отношений в свете визита Имрана Хана в Вашингтон в июле 2019 года, передаёт ТАСС .

Как писал News.ru ранее, Пакистан рассматривает вариант переброски своих войск от афганской границы к оспариваемому Индией штату Джамму и Кашмир. В частности, такое допущение сделал посол Исламской Республики в США Асад Маджид Хан в разговоре с американской прессой.