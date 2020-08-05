Трамп изменил своё мнение о причинах взрыва в Бейруте

https://static.news.ru/photo/b77bf2be-d784-11ea-a685-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marwan Naamani/dpa

Президент США Дональд Трамп заявил, что сейчас никто не знает, был ли взрыв в ливанской столице результатом нападения. Днём ранее он говорил, что произошедшее — следствие атаки.

Хозяин Белого дома в ходе своей пресс-конференции отметил, что Соединённые Штаты также расследуют причины взрыва, передаёт РБК.

Я не думаю, что кто-то может сказать прямо сейчас. Мы расследуем это очень тщательно. <...> Некоторые считают, что это была атака, некоторые, что нет, — сказал Трамп.

5 августа американский лидер заявил, что обсудил взрыв в столице Ливана с генералами США и они считают произошедшее нападением, а не случайностью.

Взрыв в районе морского порта Бейрута прогремел 4 августа. Взрывная волна повредила десятки автомобилей и домов. В результате ЧП пострадали более четырёх тысяч человек. По данным Ливанского общества Красного Креста, в критическом состоянии находятся 60 человек. Жертвами взрыва стали более 100 человек.

Как писал NEWS.ru ранее, судно Rhosus с аммиачной селитрой на борту, которая сдетонировала в Бейруте, уже имело проблемы в других государствах. Его задерживали власти Севильи. Инцидент произошёл в 2013 году. Причина задержания неизвестна.