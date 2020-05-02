Трамп готовится сделать заявление о Ким Чен Ыне

https://static.news.ru/photo/ddd2bb72-8bf9-11ea-a920-fa163e074e61_660.jpg Фото: State Department/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп сообщил, что сделает заявление, связанное с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, в ближайшее время.

По словам хозяина Белого дома, пока он не готов комментировать противоречивую информацию о главе КНДР, но обладает собственными данными на эту тему.

Мы что-нибудь скажем об этом в надлежащее время, — цитирует ответ Трампа журналистам ТАСС.

Как писал NEWS.ru ранее, южнокорейское агентство Yonhap сообщило, что лидер КНДР Ким Чен Ын 30 апреля появился на публике, впервые за 20 дней. Он появился на мероприятии по запуску завода по производству растений в городе Сунчхон.