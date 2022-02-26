Тимошенко опубликовала фото с автоматом

Экс-премьер Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко опубликовала снимок, на котором позирует с автоматом в руках. Кроме того, как видно в кадре, она находилась в компании и других вооружённых людей. Фото появилось в её Facebook-аккаунте.

В кадре Тимошенко позирует в светлом пальто и со своей фирменной косой на голове. В руках она держит автомат. Рядом с ней также позируют ещё пять вооружённых мужчин в гражданской одежде.

Украина будет сопротивляться! — написала она.

Кроме того, в подписи она также упомянула «русский военный корабль», в отношении которого нецензурно выругалась.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором заявил, что принял решение о проведении «специальной военной операции» на Украине с целью её «демилитаризации и денацификации».

Ранее глава пограничной службы Украины Сергей Дейнеко направил официальное письмо с оскорблениями председателю Пограничного комитета Белоруссии Анатолию Лаппо. Письмо было отправлено на официальном фирменном бланке пограничной службы Украины. В шапке документа на двух языках — украинском и английском — указаны контактные данные ведомства.