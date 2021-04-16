Темпы роста экономики Китая превысили 18%

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Экономика Китая рекордно выросла в первом квартале. Об этом заявила официальный представитель Государственного статистического управления (ГСУ) КНР Лю Айхуа.

Она сообщила, что экономика Китая в I квартале продолжала стабильно восстанавливаться, ВВП вырос на 18%. По её словам, это связано с тем, что страна успешно преодолела негативное воздействие пандемии.

Минувшей зимой, а также нынешней весной нам удалось закрепить результаты социально-экономического развития и борьбы с коронавирусом, несмотря на внешние вызовы и дестабилизирующие факторы, обусловленные пандемией, — цитирует Айхуа ТАСС.

Лю Айхуа также перечислила пять главных причин бурного роста национального ВВП в I квартале: повышение внутреннего спроса, сохранение стабильности на рынке занятости, появление новых стимулов для развития, обеспечение высокой продуктивности производства и улучшение ожиданий предпринимателей, от которых напрямую зависит количество новых заказов. Однако она напомнила, что многие национальные компании в сфере услуг, а также малый бизнес «переживают множество трудностей».

Как сообщал NEWS.ru, быстрое восстановление экономики КНР после пандемии коронавируса и дефицит контейнеров для перевозки грузов по морю сделали железнодорожный транзит товаров в Европу через Россию и страны Азии более привлекательным для Пекина. За первые два месяца 2021 года из КНР в Европу отправилось две тысячи грузовых поездов, что в два раза больше показателя аналогичного периода прошлого года.