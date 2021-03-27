Китай нарастил объём железнодорожных перевозок через РФ

https://static.news.ru/photo/4a982150-8fb6-11eb-9cdd-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Быстрое восстановление экономики КНР после пандемии коронавируса и дефицит контейнеров для перевозки грузов по морю сделали железнодорожный транзит товаров в Европу через Россию и страны Азии более привлекательным для Пекина.

Как сообщает Financial Times, используя такой способ доставки грузов адресатам, Китай стремится избежать задержек. За первые два месяца 2021 года из КНР в Европу отправилось две тысячи грузовых поездов, что в два раза больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Представитель компании — производителя тренажёров Нину Фанг пояснила, что китайских поставщиков вынудил искать альтернативные пути отправки продукции покупателям рост цен на морские перевозки. Недавний инцидент с блокировкой Суэцкого канала должен ещё более увеличить объём грузов, отправляемых из Китая по суше.

Суэцкий канал оказался полностью заблокирован из-за того, что контейнеровоз Ever Given 23 марта сел на мель. Он сбился с курса из-за ухудшения видимости и сильных порывов ветра. Корабль длиной 400 метров и шириной 59 метров направлялся из КНР в Роттердам. Судно грузоподъёмностью около 224 тысяч тонн зарегистрировано в Японии, но осуществляет навигацию под панамским флагом.

Ранее NEWS.ru писал, что из-за ситуации в Суэцком канале ряд кораблей вынужденно меняет курс и идёт в обход Африки. Суда прокладывают маршрут вокруг мыса Доброй Надежды на юге континента.