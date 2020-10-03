Тбилиси опроверг переброску боевиков из Сирии в Азербайджан через Грузию

https://static.news.ru/photo/447cdfea-055a-11eb-9c45-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tofik Babayev/Global Look Press

Данные о том, что сирийские боевики попадают в Азербайджан через территорию Грузии, не соответствуют действительности. Об этом заявил глава Службы безопасности Грузии (СГБ) Григор Лилуашвили на брифинге после заседания Совета нацбезопасности, посвящённого ситуации в Нагорном Карабахе.

Я хочу отметить, что у этой информации нет никакого основания. Это ложь, её целью является эскалация и создание напряжённости в Грузии и регионе в целом, — заявил глава СГБ.

Он рассказал, что люди в социальных сетях призывают перекрыть автомобильную дорогу в Азербайджан. Лилуашвили подчеркнул, что спецслужбы будут пресекать любые действия, направленные против безопасности страны. По его словам, СГБ находится на связи с коллегами из Армении и Азербайджана.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держит конфликт в замороженном состоянии, писал NEWS.ru.