Талибы призвали Россию содействовать снятию санкций ООН

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что российский лидер Владимир Путин сыграл активную роль в урегулировании вооружённого конфликта в Карабахе осенью 2020 года. После начала военных действий первый разговор президентов состоялся 7 октября, в день рождения Путина, отметил лидер Азербайджана в интервью журналу «Национальная оборона».

Алиев добавил, что затем они ежедневно созванивались, чтобы обсудить вопросы, «как и что сделать, чтобы война была остановлена». Именно российский президент, по его словам, поочерёдно разговаривая с Баку и Ереваном,...