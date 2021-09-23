Талибы призвали Россию содействовать снятию санкций ООН
Сона Рустамова
Сона Рустамова
07:17, 24 сентября 2021
Фото: Oliver Weiken/dpa.Global Look Press
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Заместитель министра культуры и информации временного правительства Афганистана Забиулла Муджахид заявил, что Россия могла бы стать посредником между ООН и Кабулом в вопросе снижения санкционного давления и оказания помощи в восстановлении страны. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.
Россия может быть новым посредником между нами и ООН, в том числе в вопросе снижения уровня санкционного давления, и мы просим её содействия в мирном урегулировании в регионе и в Афганистане в частности, а также в процессе восстановления нашей страны, — сказал Муджахид.
Представитель террористического движения «Талибан» (запрещено в России) добавил, что новое правительство Афганистана рассчитывает на ощутимые положительные результаты для Кабула на заседаниях Совета Безопасности ООН.
Ранее стало известно, о чём говорили мировые лидеры на 76-ой сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН. В первый день на саммите выступили лидеры США, Китая, Турции и других стран с громкими заявлениями.