Талибы начали наступление на столицу Афганистана

Боевики движения «Талибан» (запрещено в России) начали наступление на афганскую столицу Кабул. Оно ведётся по всем направлениям, сообщает Reuters со ссылкой на МВД страны.

Кабул является последним крупным населённым пунктом, который контролируется правительственными силами. Руководство талибов ведёт переговоры с властями о мирной его сдаче. Командиры приказали боевикам воздерживаться от насилия при взятии Кабула и выпускать всех, кто хочет его покинуть.

К настоящему времени талибы смогли взять под контроль Кабульский университет, расположенный в западной части города. Кроме того, им удалось установить флаги движения в одном из районов, передаёт РИА Новости.

Ранее сообщалось, что талибы взяли под контроль город Джелалабад, который является административным центром провинции Нангархар на востоке Афганистана. Местные власти сдали город без боя, чтобы избежать жертв среди мирного населения.