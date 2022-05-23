Тайваню предрекли «выжигание дотла» из-за слов Байдена про конфликт с КНР Американист Дробницкий: Тайвань могут «выжечь дотла» из-за вмешательства США в конфликт с Китаем

Военно-морские силы США / Фото US Navy/via Global Look Press

Американист Дмитрий Дробницкий заявил NEWS.ru, что в случае военного вмешательства США в конфликт Пекина и Тайваня остров могут «выжечь дотла». Для Белого дома подобное решение обернётся катастрофой, отметил эксперт, комментируя заявление президента США Джо Байдена о готовности Вашингтона «заступиться» за Тайвань в случае вторжения КНР.

Для США это кошмарный сценарий в любом случае. Последствия катастрофические, им придётся либо терпеть военное поражение на узком театре военных действий, либо выжигать Тайвань дотла. Не исключаю, что и такое решение примут. Либо развязать ядерный конфликт. Ситуация непредсказуема, — отметил Дробницкий.

Эксперт добавил, что с 70-х годов США придерживаются политики единого Китая, «формально не поддерживая дипломатические отношения с Тайванем, оказывая при этом военную помощь острову».

Эта риторика в последнее время смягчилась — «договорённость не в этом, мы предоставим Тайваню всё, чтобы он мог защитить себя сам». Пока внешней политикой США управлял Джейк Салливан, Штаты уже прощались с Тайванем в среднесрочной перспективе в смысле, что КНР сможет интегрировать его мирным путём через партию Гоминьдан. Исходя из заявлений Салливана, для США неприемлем военный сценарий, — заявил политолог.

Накануне член политбюро ЦК Коммунистической партии КНР Ян Цзечи заявил, что Китай готов на решительные меры по защите суверенитета и национальных интересов при вмешательстве Вашингтона во внутренние дела Пекина. В телефонном разговоре он предостерег советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана от разыгрывания «тайваньской карты». Политик также указал на то, что тайваньский вопрос является самым чувствительным в отношениях Пекина и Вашингтона. Ранее Байден заявил, что США готовы вступить в военный конфликт с Китаем в случае его военного вторжения на Тайвань.