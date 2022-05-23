Байден: США готовы защищать Тайвань при вторжении Китая Байден заявил о готовности защищать Тайвань в случае вторжения Китая

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США готовы вступить в военный конфликт с Китаем в случае его военного вторжения на Тайвань, заявил президент США на совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Фумио Кисидой, пишет РИА Новости. Американский лидер также подтвердил приверженность обеспечению безопасности тайваньского пролива и недопущению «изменения статус-кво» в одностороннем порядке.

Мы продолжаем быть приверженными поддержанию мира и безопасности Тайваньского пролива и намерены сделать так, чтобы его статус-кво не был изменен в одностороннем порядке, — сказал президент США.

Накануне член политбюро ЦК Коммунистической партии КНР Ян Цзечи заявил, что Китай готов на решительные меры по защите суверенитета и национальных интересов при вмешательстве Вашингтона во внутренние дела Пекина. В телефонном разговоре он предостерег советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана от разыгрывания «тайваньской карты». Политик также указал на то, что тайваньский вопрос является самым чувствительным в отношениях Пекина и Вашингтона.