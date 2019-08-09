https://static.news.ru/photo/c67a4cfe-bc58-11e9-b3cb-fa163e074e61_660.jpg Аррон Бэнкс Фото: Mark Thomas/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Против британского бизнесмена Аррона Бэнкса, главного спонсора агитационной кампании Leave.EU (покидай ЕС), выдвинуты новые обвинения. Бывший партнёр коммерсанта заявил о ведении им незаконного бизнеса совместно с русскими.

Эти показания, как и предыдущие обвинения, исследует Национальное агентство по борьбе с преступностью. Крис Кимбер, который совместно с Бэнксом вложил деньги в приобретении четырёх старых алмазных шахт в ЮАР, заявляет, что его компаньон «вёл дела с русскими». Более того, он пытался выдать незаконно приобретенные алмазы за продукцию своих шахт, сообщает газета The Sunday Times .

Среди переданных Кимбером сыщикам документов есть написанное Бэнксом письмо, из которого следует, что в 2014 году он незаконно вывез из ЮАР алмаз. Впоследствии коммерсант пытался легализовать его. Сам Бэнкс отвергает данные обвинения отрицает.

В рамках первого дела британское агентство пытается установить точное происхождение £8 млн, которые предприниматель пожертвовал на поддержку кампании Brexit. Вклад в агитацию был рекордным и дал повод для слухов о возможном влиянии на процесс Москвы.

Как ранее писал News.ru, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен провести «жёсткий» Brexit 31 октября и не подаст в отставку, даже если ему будет объявлен вотум недоверия.