Против британского бизнесмена Аррона Бэнкса, главного спонсора агитационной кампании Leave.EU (покидай ЕС), выдвинуты новые обвинения. Бывший партнёр коммерсанта заявил о ведении им незаконного бизнеса совместно с русскими.
Эти показания, как и предыдущие обвинения, исследует Национальное агентство по борьбе с преступностью. Крис Кимбер, который совместно с Бэнксом вложил деньги в приобретении четырёх старых алмазных шахт в ЮАР, заявляет, что его компаньон «вёл дела с русскими». Более того, он пытался выдать незаконно приобретенные алмазы за продукцию своих шахт, сообщает газета
Среди переданных Кимбером сыщикам документов есть написанное Бэнксом письмо, из которого следует, что в 2014 году он незаконно вывез из ЮАР алмаз. Впоследствии коммерсант пытался легализовать его. Сам Бэнкс отвергает данные обвинения отрицает.
В рамках первого дела британское агентство пытается установить точное происхождение £8 млн, которые предприниматель пожертвовал на поддержку кампании Brexit. Вклад в агитацию был рекордным и дал повод для слухов о возможном влиянии на процесс Москвы.
Как ранее писал News.ru, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен провести «жёсткий» Brexit 31 октября и не подаст в отставку, даже если ему будет объявлен вотум недоверия.