Судно с 14 разлагающимися телами прибило к берегам Тринидада и Тобаго

В Тринидаде и Тобаго местные рыбаки обнаружили судно с 14 телами в состоянии сильного разложения на борту. Полиция начала расследование происшествия. Об этом сообщает на странице ведомства в социальной сети Facebook.
По данным правоохранителей, судно с телами было
Агентство по чрезвычайным ситуациям Тринидада и Тобаго уточняет, что обнаруженное судно было иностранным.
Тела направлены в морг для опознания и определения причины смерти.
По имеющимся данным, все погибшие — мужчины с тёмным оттенком кожи.
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