Судно с 14 разлагающимися телами прибило к берегам Тринидада и Тобаго

https://static.news.ru/photo/5a9b99c6-a185-41a7-ac57-9f3ab1555d79_660.jpg Фото: Wikimedia

В Тринидаде и Тобаго местные рыбаки обнаружили судно с 14 телами в состоянии сильного разложения на борту. Полиция начала расследование происшествия. Об этом сообщает на странице ведомства в социальной сети Facebook.

По данным правоохранителей, судно с телами было обнаружено в четырёх милях от города Бель-Гарден. В лодке также находились черепа и кости.

Агентство по чрезвычайным ситуациям Тринидада и Тобаго уточняет, что обнаруженное судно было иностранным.

Тела направлены в морг для опознания и определения причины смерти.

По имеющимся данным, все погибшие — мужчины с тёмным оттенком кожи.

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