Суд в Канаде продлил слушания об экстрадиции дочери основателя Huawei в США

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Суд в Канаде разрешил продолжить процесс экстрадиции финансового директора компании Huawei Мэн Ванчжоу в Соединённые Штаты.

После такого решения Верховного суда провинции Британская Колумбия Китай обвинил Канаду в том, что она является «соучастником» в стремлении США свергнуть Huawei и другие китайские технологические компании-гиганты.

Между Оттавой и Вашингтоном заключён договор о выдаче, однако канадские законы допускают её лишь в случае, если обвинения против лица также квалифицируются как преступления в Стране кленового листа, поясняет Deutsche Welle.

1 декабря 2018 года дочь основателя и президента китайского телекоммуникационного гиганта Huawei Жэнь Чжэнфэя Мэн Ванчжоу была задержана в канадском Ванкувере по подозрению в нарушении торговых санкций против Ирана по запросу властей Соединённых Штатов. Женщина остаётся под домашним арестом. Ванчжоу и компания Huawei отрицают обвинения, а правительство КНР призывает американские власти прекратить притеснять работающие на рынке Штатов китайские компании. Сам Чжэнфэй считает, что дочь стала «разменной монетой» в борьбе двух стран, писал NEWS.ru.