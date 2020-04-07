Суд в Австралии оправдал осуждённого за педофилию экс-казначея Ватикана

Члены Верховного суда Австралии единогласно отменили приговор бывшему казначею Ватикана Джорджу Пеллу, ранее признанному виновным в пяти случаях сексуального насилия над несовершеннолетними мальчиками.
Имя кардинала уберут из австралийского реестра лиц, совершивших преступления на сексуальной почве. Сам Пелл заявил, что не хочет, чтобы оправдательный приговор усилил чьи-то боль и горечь.
Вопрос был в том, совершал ли я эти ужасные преступления, я не совершал, — цитирует CNN некогда самого высокопоставленного католика Австралии.
В феврале 2019 года суд Мельбурна признал Пелла виновным в совершении преступлений в 1990-х годах. Экс-казначея Ватикана приговорили к шести годам тюремного заключения. В сентябре 2019 года стало известно, что кардинал пытается обжаловать приговор, писал NEWS.ru.