Суд в Австралии оправдал осуждённого за педофилию экс-казначея Ватикана

Фото: Vyacheslav Maevskiy/Global Look Press

Имя кардинала уберут из австралийского реестра лиц, совершивших преступления на сексуальной почве. Сам Пелл заявил, что не хочет, чтобы оправдательный приговор усилил чьи-то боль и горечь.