Суд в Австралии оправдал осуждённого за педофилию экс-казначея Ватикана

https://static.news.ru/photo/393f2654-7899-11ea-bf22-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vyacheslav Maevskiy/Global Look Press

Члены Верховного суда Австралии единогласно отменили приговор бывшему казначею Ватикана Джорджу Пеллу, ранее признанному виновным в пяти случаях сексуального насилия над несовершеннолетними мальчиками.

Имя кардинала уберут из австралийского реестра лиц, совершивших преступления на сексуальной почве. Сам Пелл заявил, что не хочет, чтобы оправдательный приговор усилил чьи-то боль и горечь.

Вопрос был в том, совершал ли я эти ужасные преступления, я не совершал, — цитирует CNN некогда самого высокопоставленного католика Австралии.

#BREAKING : George Pell arrives at the Carmelite Monastery in Kew. #9News pic.twitter.com/Dzl3SnWusL — Nine News Melbourne (@9NewsMelb) April 7, 2020

В феврале 2019 года суд Мельбурна признал Пелла виновным в совершении преступлений в 1990-х годах. Экс-казначея Ватикана приговорили к шести годам тюремного заключения. В сентябре 2019 года стало известно, что кардинал пытается обжаловать приговор, писал NEWS.ru.