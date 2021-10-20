Суд Украины заочно арестовал экс-премьера Азарова по обвинению в госизмене

Бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова заочно арестовали в связи с обвинением в государственной измене по делу о подготовке в 2010 году Харьковских соглашений о размещении Черноморского флота России в Крыму. Решение о мере пресечения принял Печерский районный суд Киева, сообщает офис генерального прокурора республики.

С участием прокуроров офиса генерального прокурора Печерский районный суд Киева избрал бывшему премьер-министру Украины меру пресечения в виде содержания под стражей в уголовном производстве по обстоятельствам совершения им государственной измены, — сообщил офис на своём официальном сайте.

В ведомстве добавили, что такое решение суда необходимо, чтобы начать процедуру экстрадиции экс-премьера.

Ранее Государственное бюро расследований (ГБР) Украины предъявило Азарову обвинение в государственной измене. Ему инкриминируют подготовку в 2010 году Харьковских соглашений о размещении Черноморского флота России в Крыму. Сам Азаров назвал это политической расправой с оппонентом.

Азаров был вынужден покинуть страну после Евромайдана в феврале 2014 года. Тогда Верховная рада отстранила от власти президента Виктора Януковича, и некоторым высшим чиновникам пришлось скрыться за границей. На Украине Азаров является подозреваемым в ряде преступлений, в том числе в злоупотреблении служебным положением и незаконном обогащении.