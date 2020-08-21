Су-30 перехватил американский самолёт над Чёрным морем

https://static.news.ru/photo/3121d0a0-e3d0-11ea-94ea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Национальный центр управления обороной РФ сообщил о поднятии в небо истребителя Су-30СМ на перехват самолёта-разведчика ВВС США над Чёрным морем.

Средства контроля воздушного пространства засекли цель, приближающуюся к государственной границе РФ.

Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту и идентифицировал его как стратегический самолёт-разведчик RC-135 ВВС США, — отметили в центре.

После разворота американского самолёта российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования.

Ранее российский истребитель Су-27СМ был поднят в воздух над Чёрным морем для перехвата самолёта патрульной авиации ВМС Италии над Чёрным морем.

Как писал NEWS.ru, главред журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко рассказал, что Россия сможет перехватывать гиперзвуковые ракеты США, если Белый дом примет их на вооружение. Американский лидер назвал эту разработку «супер-пупер-технологией»: во время испытаний ракета развила скорость, в 17 раз превышающую звуковую.