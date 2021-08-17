Стрелков заявил об использовании талибами ракет против России

Экс-министр обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Стрелков заявил, что боевики запрещённого в России движения «Талибан» могут использовать захваченное американское вооружение против союзников России: Ирана, Узбекистана и Таджикистана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

«Талибан» через какое-то время будет просто вынужден вступить в экспансию вовне. Просто чтобы избавиться от войны внутри. <...> Возможно, даже против России, — считает Стрелков.

Бывший военный уверен, что американское вооружение неслучайно попало к талибам. Он увидел в этом план Вашингтона, по которому боевики «Талибана» могут нанести удары по среднеазиатским республикам. Стрелков добавил, что Вашингтон накачивал афганскую армию оружием перед выводом войск, хотя понимал, что военные недолго продержатся под ударами талибов.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен признал, что боевики «Талибана» захватили множество американского оружия и военные не смогут его вернуть. Также политик пригрозил талибам санкциями, если они не будет соблюдать права афганцев.

Ситуация в Афганистане ухудшилась на фоне вывода военного контингента США и НАТО. Талибы захватили крупные провинции страны, а затем без боя вошли в Кабул. После этого «Талибан» заявил о полном контроле над Афганистаном. Президент стране Ашраф Гани бежал в Оман, захватив с собой крупную сумму денег.

Вице-президент Амрулла Салех заявил, что по Конституции страны он должен быть временным главой Афганистана. Он призвал сопротивляться талибам. На севере страны начали создавать отряды самообороны. В них могут входить до нескольких тысяч человек.