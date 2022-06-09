Стало известно, когда в Донбассе перейдут на образовательные стандарты РФ Кравцов заявил, что школы Донбасса с 1 сентября перейдут на российские образовательные стандарты

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Школы Донецкой и Луганской Народных республик с 1 сентября перейдут на российские образовательные стандарты, заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов, передаёт ТАСС. По его словам, ведомство полностью готово к этому.

Сегодня можно уверенно сказать, что с 1 сентября следующего учебного года школы Донецкой и Луганской народных республик, в том числе на освобожденных территориях, могут перейти на наши отечественные стандарты, мы полностью готовы, чтобы школы работали по российским стандартам, — сказал министр.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о том, что дипломы выпускников вузов Донецкой Народной Республики будут признаваться на территории России. Отмечается, что это позволит снизить административные барьеры и облегчить жизнь как студентам, так и обладателям ученых степеней и квалификаций.

Ранее замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что выпускники школ региона хотят попробовать поступить в российские вузы. Он также отметил, что некоторые из них в этом году попытаются сдать ЕГЭ по российским требованиям.