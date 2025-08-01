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01 августа 2025 в 15:51

Стало известно, что происходит с акциями в мире из-за Трампа

FT: акции в мире падают в связи с введенными Трампом тарифами против 92 стран

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Yuri Gripas/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Акции компаний по всему миру падают в цене на фоне введенных Белым домом тарифов, сообщает Financial Times. Решение президента США Дональда Трампа повысить пошлины для одних стран и снизить для других подливает масла в огонь торговой войны, убеждены аналитики.

Издание отмечает, что новый тарифный режим демонстрирует ослабление ранее введенных агрессивных пошлин, объявленных 2 апреля в «День освобождения». Однако общая ставка тарифов в США остается на самом высоком уровне за последние десятилетия, что подчеркивает намерение Трампа изменить существующий мировой экономический порядок.

Высокопоставленный представитель американской администрации заявил о переходе к новой торговой системе. Он пояснил, что теперь вместо акцента на эффективность любой ценой приоритетом станет справедливая и сбалансированная торговля.

Трамп уже выразил готовность к заключению новых торговых соглашений. Газета считает, что такие заявления могут вселить надежду некоторым странам на скорую отмену пошлин на их экспорт.

Ранее Трамп подписал указ о введении пошлин в размере от 15% до 41% против более 60 стран и ЕС. Самые высокие тарифы коснутся Сирии, Лаоса и Мьянмы.

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