США ввели визовые ограничения для 2596 тысяч российских военных

Военнослужащий ВС РФ / Фото РИА Новости

США ввели новые визовые ограничения для 2596 российских и 13 белорусских военных, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Госдепа страны. Также рестрикции коснулись восьми компаний, связанных с судоходством, в частности «Оборонлогистики» и 69 кораблей.

Принятые действия: визовые ограничения в отношении 2596 военных РФ и 13 военных чиновников Белоруссии, — говорится в сообщении.

Отмечается, что ограничения коснулись тех, кого Вашингтон считает вовлечёнными в военную операцию, которую Россия развернула на Украине. Кроме того, санкции затронули властей ДНР, трёх белорусских чиновников Дмитрия Павлюченко, Юрия Сивакова и Виктора Шеймана, а также восемь судоходных компаний и 69 судов, в том числе «Оборонлогистику», «Трансморфлот», Северная морская компания и другие, сообщили в Госдепе.

Ранее США ввели санкции против восьми представителей Сбербанка, 27 управленцев Газпромбанка, а также объявили о рестрикциях в отношении Московского индустриального банка и десяти его дочерних структур.

В Белом доме уточнили, что Вашингтон не заинтересован в полном прекращении деятельности Газпромбанка, который осуществляет продажу газа в Европу, поэтому санкции вводятся только против некоторых топ-менеджеров, которые «находятся на вершине организации».