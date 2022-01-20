США ввели очередные санкции против России

Минфин США ввел санкции против России в связи с её «причиняющими вред действиями за рубежом». Также санкции введены против четырёх физических лиц. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте ведомства.

Под ограничительные меры попали четверо людей, являющихся украинцами. Среди них — Тарас Козак, Владимир Олейник, Владимир Сивкович и Олег Волошин, отмечается на сайте Минфина.

Отмечается, что Сивкович — бывший замглавы Совета национальной безопасности и обороны Украины, а Козак и Волошин — депутаты Верховной рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ), Олейник — экс-депутат.

Ранее Минфин США внёс в санкционный список гражданина РФ Евгения Полянина и гражданина Украины Ярослава Васинского. Их обвиняют в киберпреступлениях. По данным властей, они причастны к похищению $200 млн. По данным CNN, речь может идти о хакерской группировке REvil. В США им инкриминируются вымогательство в киберсфере, мошенничество и отмывание денег.

Как сообщалось ранее, 22-летний украинец Ярослав Васинский находится под стражей в Польше в ожидании решения об экстрадиции в США. Полянин, которому 28 лет, остаётся на свободе.