США впервые нанесли удар по талибам после заключения перемирия

https://static.news.ru/photo/1d68fa24-a731-11ea-a30d-fa163e074e61_660.jpg Фото: US Air Force/flickr.com

ВВС США нанесли удары по позициям боевиков радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) в Афганистане. Это первая атака американских сил на талибов после объявленного в мае перемирия между афганским правительством и радикалами.

Как передаёт РИА Новости, об авиаударах сообщил представитель армии США в Афганистане полковник Сонни Леггетт. По его словам, американская авиация предотвратила скоординированную атаку талибов на контрольно-пропускные пункты правительственных сил. Первый удар был нанесён по боевикам в провинции Фарах, второй — по позициям в провинции Кандагар.

О перемирии, приуроченном к празднику Ид аль-Фитр, талибы объявили 23 мая. В качестве ответного жеста президент Афганистана Ашраф Гани распорядился освободить около 2 тысяч боевиков из тюрем.

29 февраля лидеры «Талибана» подписали мирное соглашение с американскими властями, пообещав начать переговоры с властями Афганистана. США начали готовить афганский контингент к выводу. Однако этот шаг не привёл к прекращению боевых действий. Как писал NEWS.ru, Гани 12 мая приказал начать наступление на позиции талибов, отметив, что за два месяца перемирия боевики совершили более 2,8 тысячи атак.