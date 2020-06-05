США впервые нанесли удар по талибам после заключения перемирия

ВВС США нанесли удары по позициям боевиков радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) в Афганистане. Это первая атака американских сил на талибов после объявленного в мае перемирия между афганским правительством и радикалами.
Как
О перемирии, приуроченном к празднику Ид аль-Фитр, талибы объявили 23 мая. В качестве ответного жеста президент Афганистана Ашраф Гани распорядился освободить около 2 тысяч боевиков из тюрем.
29 февраля лидеры «Талибана» подписали мирное соглашение с американскими властями, пообещав начать переговоры с властями Афганистана. США начали готовить афганский контингент к выводу. Однако этот шаг не привёл к прекращению боевых действий. Как писал NEWS.ru, Гани 12 мая приказал начать наступление на позиции талибов, отметив, что за два месяца перемирия боевики совершили более 2,8 тысячи атак.
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